Elena Morali: "Luigi Mario Favoloso non mi parla più"

"Non è colpa mia se Luigi Mario è stato denunciato, ho un ex fidanzato ingombrante: la mia colpa è avergli risposto. Non sono io che faccio denunce, non posso bloccare una persona che è fuori di ogni controllo". A Pomeriggio Cinque spiega i motivi della lite cone si scontra con la madre dell'ex gieffino,"Loredana dovrebbe stare un pochino più nel suo, suo figlio è grande e dovrebbe lasciarci vivere le nostre cose, le nostre liti", si difende la showgirl, "con Luigi abbiamo discusso, siamo in lite in questo momento e non ho modo di parlarci ora".