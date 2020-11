Edoardo Bennato ricorda Maradona: "Quella volta al ristorante..."

A poche ore dalla scomparsa di Diego Armando Maradona si susseguono i ricordi e gli aneddoti legati al Pibe de Oro. Tra i tanti protagonisti che si sono collegati con Pomeriggio Cinque, anche Edoardo Bennato ha voluto rendere omaggio al grande campione argentino e celebrare la sua permanenza a Napoli.



"Ogni volta che entrava in campo, lui non pensava di fare un lavoro ma si divertiva - commenta il cantautore prima di ricordare una serata trascorsa insieme al calciatore: "Eravamo in un ristorante di Roma insieme a Gianni Minà, di cui si fidava molto. Lo vidi allontanarsi e lo seguii in cucina e mi colpì vederlo distribuire queste banconote da 50mila lire a tutti, dal cuoco al lavapiatti. Lui si sentiva sempre in debito con il mondo intero e cercava di sdebitarsi in questo modo".





