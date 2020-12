Dpcm di Natale, Michele Emiliano: "In casa con la mascherina"

"Consiglierei di partire dopo aver fatto un tampone, per avere maggiore tranquillità. Oggi il pericolo è diffuso in maniera più omogenea su tutto il territorio nazionale quindi ci si ricongiunge, ma le regole sono severissime: bisogna tenere le mascherine anche a casa, bisogna fare attenzione agli anziani , non bisogna fare aperitivi con gli amici". In collegamento con Pomeriggio Cinque interviene sulle nuove restrizioni nel periodo delle festività natalizie."La stragrande maggioranza dei focolai sono di tipo familiare e scolastico", prosegue il presidente della regione Puglia, che poi si confronta con il virologo Francesco Broccolo.