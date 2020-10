Dormono in palestra per protesta contro le nuove restrizioni

Resteranno a vivere in palestra fino al 24 novembre, data in cui dovrebbero terminare le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm per frenare la seconda ondata di contagi da Covid-19. Si tratta della protesta di Marco e Massimo, due fratelli proprietari del centro fitness a Pontedera, che hanno deciso di far sentire la loro voce, in maniera pacifica, trovando grande sostegno da altri imprenditori e colleghi.



"Protestiamo per il settore, che è abbastanza lacerato - commentano a Pomeriggio Cinque mostrando la loro tenda da campeggio dove dormono già da tre notti - Anche perché io prima di essere imprenditore sono padre e devo dare il buon esempio ai miei figli". "Sappiamo che la situazione è molto grave, ma ci hanno trattato malissimo", hanno aggiunto.





