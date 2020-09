Una donna si è spacciata come la nipote di Annunziata, signore di 92 anni di Vigevano, cheIn collegamento con, la donna raccontaa Barbara d’Urso: “Mi hanno chiamato e una donna mi ha detto di essere mia nipote. Diceva sono Irene e ho il virus. Mi hanno detto che ci volevano 20mila euro per darle una medicina. Poi mi hanno tenuto al telefono un'ora e mezza. Lei mi urlava zia non voglio morire”. “e gli ho dato due volte 10mila euro”, conclude la donna.