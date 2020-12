Diego Maradona, l'audio contro le figlie: "Sono delle ladre"

"Confermaglielo alle mie sorelle che io non vado a nessun matrimonio perché queste, le figlie, oltre a essere ladre, adesso se la prendono anche con le mie sorelle, che non hanno mai fatto loro nulla di male, mai. La Lili, la Kitty e Ana hanno preparato da mangiare 25 mila milioni di volte alle mie due figlie quando avevano fame"., due giorni prima del matrimonio della figlia Dalma - il- manda questo vocale al suo legale Matias Morla, che viene ascoltato in esclusiva a Pomeriggio Cinque Si infiamma lo scontro familiare dopo la morte del campione argentino. Nell'audio, Maradona se la prendeva con la figlia Dalma che non aveva invitato alle sue nozze le sorelle di Diego. Un anno dopo, lo stesso Diego affermava che non avrebbe lasciato nulla in eredità ai parenti, ma avrebbe dato tutto in beneficenza. In diretta, l'inviato di Pomeriggio Cinque Vito Paglia dice poi che, avvocato di Diego, a febbraio 2021 dovrà essere giudicato per calunnia e ingiuria: la causa è sostenuta dalle figlie e dall'ex moglie del calciatore.