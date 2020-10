Diablo Baby, il fidanzato di Jessica Mazzoli

"Ci siamo conosciuti due mesi fa per un progetto a cui abbiamo lavorato insieme, ora stiamo insieme da un mesetto"., il nuovo fidanzato di, entra nello studio diinsieme alla compagna e si presenta al pubblico.Manuel è unmembro del grupp Blood gang. La differenza d'età con la ex di Morgan è di otto anni. "Io all'età sua avevo già una figlia", scherza Jessica, "per cui non direi che è tanto piccolo". Nei mesi scorsi, la cantante era stata protagonista di un acceso confronto con la madre di Morgan.