Dallo scudetto con Maradona alla strada: la storia di Pietro Puzone

Giocava nel Napoli di Diego Armando Maradona, come centrocampista, nel 1987 vinse anche lo scudetto e fu grande amico del fantasista argentino.



Poi le cessioni e la fine della carriera a 27 anni. E infine la notizia: l’ex calciatore scovato su una panchina ad Acerra, come senzatetto. È la storia di Pietro Puzone, che però da almeno tre mesi, dicono i residenti, non si trova più.



Dove è finito l'ex campione? La troupe di Pomeriggio Cinque è ad Acerra per intervistare alcune persone sulla storia di Pietro e cercarlo.