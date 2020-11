Cristiana Sinagra ricorda Maradona: "Una persona unica"

La mamma di Diego Armando Junior, Cristiana Sinagra, si è collegata con Pomeriggio Cinque per ricordare Maradona, scomparso in seguito a un arresto cardiaco. "In questo momento sto rivivendo tanti bellissimi ricordi con Diego - racconta a Barbara d'Urso in lacrime - Abbiamo il cuore veramente a pezzi, non ho parole per descrivere il dolore che sto provando per Diego e per mio figlio".



Tanti i ricordi mostrati nella trasmissione di Canale 5, dalle prime interviste in cui la donna lottava affinché il figlio fosse riconosciuto dal Pibe de Oro, fino all'unione che li ha visti nuovamente insieme negli ultimi anni: "Quando è entrato per la prima volta in casa di mio figlio è come se fosse sempre stato con me, perché era una persona unica". Infine Cristina Sinagra risponde ad alcune critiche rivolte al calciatore dopo la sua morte: "Chi non conosce Diego, il suo cuore e la sua fragilità non può permettersi di giudicare, senza nessun rispetto per il dolore".





