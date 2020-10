Covid, il virologo Broccolo: "Il lockdown sarebbe una sconfitta"

"Ilsarebbe una sconfitta perché è un danno sociale, psicologico, della salute e dell'economia". A parlare in collegamento con, il virologo, intervenuto dopo il nuovo preoccupante aumento dei contagi dain Italia."Abbiamo superato il 5% di soglia dellein Italia, quindi l'allarme è effettivamente scattato - ha spiegato - Non siamo nella crescita esponenziale per fortuna, ma non vogliamo fare la stessa fine degli altri Paesi, come Francia e Inghilterra".Quindi la rassicurazione: "Bisogna essere chiari, il virus è lo stesso ma la sappiamo curare perché intercettiamo la malattia molto velocemente, senza arrivare a intubare i pazienti". In chiusura, però, il virologo evidenzia il senso dia cui tutti i cittadini sono chiamati, che in questo momento deve rimanere alto.