Coronavirus, Aida Yespica: "Positiva al mio ritorno dalla Sardegna"

"Ho scoperto di essere21 giorni fa, l’asl non mi ha ancora contattata e doveva farlo entro 72ore. Non ho nessun sintomo per fortuna, il mio compagno invece inizia a non sentire i sapori". In collegamento dalla sua abitazione dove sta trascorrendo l'isolamento conracconta come sta affrontando la positività al coronavirus."Avevo fatto il tampone prima di partire ed era negativo, poi sono statae al mio ritorno ho deciso di farlo in via precauzionale", spiega la showgirl, che poi ammette, "sono stata al mare, al Billionaire e in altri locali, e spesso la mia mascherina era in borsa".