Contrari alla mascherina, aggrediscono titolare di un pub

“In 20 anni che abbiamo l’attività non ho mai visto così tanta violenza”. Così Carlo, titolare di un pub a Piacenza, racconta l’aggressione subita mercoledì scorso da tre uomini.



Bar distrutto, titolare con trauma cranico e cinque punti e figlio del titolare con 30 giorni di prognosi e in attesa di essere operato al dito.



Il tutto perché ai tre clienti era stato ricordare di dover indossare la mascherina e sedersi a un tavolo o agli sgabelli, essendo vietato dalle normative anti-covid la sosta in piedi nei locali. Nella clip in alto la testimonianza del proprietario del bar.



Al momento solo uno dei tre aggressori è stato individuato dalle forze dell’ordine.