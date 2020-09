Colonnella, positiva al coronavirus da sei mesi: "Ho perso il lavoro"

e sono chiusa dentro casa. Sono ancora positiva dopo 20 tampoini e ho perso il lavoro. All'inizio ho avuto un po' di sintomi, non molto gravi però: febbre, mal di gola e tosse. Poi dolori muscolari e pruriti sulla pelle".parla in collegamento condal balcone di casa sua, dove è dovuta rimanere in isolamento negli ultimi sei mesi, dal comune diColonnella, in provincia di Teramo.Ai problemi di salute, sono subentrati quelli economici. "Lavoravo al banco di gastronomia in un supermercato", spiega Nada, "il contratto mi è scaduto ad agosto e non me lo hanno rinnovato. Sono arrabbiata, meritavo di essere confermata, il mio datore doveva fare uno sforzo per tenermi".