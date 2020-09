Ciro, l'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione

"Sarà difficile questo questo ultimo saluto, io la volevo proprio vedere. Se la famiglia mi darà la possibilità? Non mi importa, ci vado lo stesso". Prima dei funerali della sua fidanzataparla ai microfoni di"Non mi importa se non mi hanno invitato al funerale: quello che potevo perdere nella mia vita l'ho perso", ripete Ciro. Maria Paola, appena 18enne, è morta in un incidente in motorino, speronata - secondo una prima ricostruzione - dal fratello mentre insieme al fidanzato Ciro provava a scappare. La famiglia di Paola e Michele avrebbe avversato la loro storia d'amore perché Ciro è un uomo trans.