Caso Genovese, l’avvocato della vittima: “Sta molto male"

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Saverio Macrìl’che ha denunciato l’imprenditore milanese Alberto Genovese per violenze. "La ragazza sta molto male, è impaurita e ha davvero paura di tutto e tutti. Ha cambiato numero di telefono, ha chiuso i social e ci ha anche chiesto di cambiare città", dichiara il legale in collegamento con Pomeriggio Cinque , dove parla soprattutto delle fragili condizioni emotive in cui versa la sua assistita."Insieme agli esperti di psicologia forense e ai diversi psichiatri che la stanno seguendo, stiamo valutando di farla ricoverare", conclude Macrì parlando con Barbara d'Urso.