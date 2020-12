Caso Genovese, la denuncia: "Drogata e violentata a Ibiza"

"Dall'1 al 12 luglio 2020 sono stata ospite di Alberto Genovese, a Ibiza, a Villa Lolita. Sono stata invitata da lui personalmente e mi ha fatto avere il biglietto aereo da una ragazza". A Pomeriggio Cinque viene letta la testimonianza di una ragazza che racconta di esser stataa una festa di Alberto Genovese."La sera prima di partire ho saputo dalla mia amica che oltre ai nostri bagagli, io e lei avremmo dovuto portare un'altra valigia a testa per conto di Alberto. Non ho idea di cosa potessero contenere", continua la ragazza, "i primi giorni di vacanza li abbiamo trascorsi normalmente, facendo feste, bagni in piscina e consumando droghe di vario genere che Alberto metteva a disposizione di tutti gli ospiti, su dei piatti in sala. A un certo punto siamo andati in camera di Alberto e abbiamo assunto delle sostanze d quel momento in poi non ricordo più nulla: l'unica cosa che ricordo è una sorta di stato allucinogeno...vedevo la faccia di Alberto che cambiava in continuazione e diventava a volte la faccia di un gatto. Il giorno dopo [...] avevo dolori in tutto il corpo, ho avuto la sensazione di aver subito un rapporto sessuale".