Casalecchio, due sorelle di 80 anni rapinate per pochi euro

Due anziane sorelle di 80 e 82 anni sono state rapinate a Caselecchio, in provincia di Bologna, e hanno raccontato la loro terribile esperienza a Pomeriggio Cinque: "Erano come dei bestioni - spiegano in diretta - all'improvviso ci sono saltati addosso e ci spingevano la testa a terra. Pregavamo nostra madre affinché ci lasciassero andare senza farci del male".



Le due signore non erano in possesso di una grande quantità di denaro: "Avevamo con noi pochi euro - dicono - per fortuna non abbiamo reagito e siamo riuscite a scamparla. Non erano uomini adulti, ma dei giovani".

