Cardarelli di Napoli, parla il figlio di una paziente

"Mia madre è stata accompagnata al Cardarelli da suo fratello il 2 novembre perché aveva pressione alta, forti mal di testa e un peso sullo sterno. dopo una decina di giorni ho ricevuto delle chiamate dall'ospedale in cui mi dicevano che mia madre sarebbe entrata in una stanza sub intensiva perché non riusciva a respirare per una broncopolmonite bilaterale". In collegamento conDaniele parla di sua madre Pina, 45 anni, morta all'Il figlio e Bianca, la sorella, vogliono sapere come è morta la donna. "Aveva dolori al petto, non riusciva a respirare, nessun medico l'aiutava", prosegue Daniele, "mia madre doveva fare dialisi 4 ore al tre volte a settimana, mentre le facevano un'ora, un'ora e mezza".