Caerano, anziani rapinati in casa e aggrediti con un martello

"A mezzanotte hanno aperto la porta della camera, hanno preso mio marito e hanno fatto di tutto e di più: basta vedere come sono messe le braccia di mio marito". Le telecamere disono nell'abitazione di due anziani diin provincia di Treviso, vittime di una rapina in casa.I ladri si sono introdotti nella casa dei due 80enni nel pomeriggio, per poi uscire allo scoperto nella notte. Renzo si è accorto dell'ingresso dei ladri dalla lucetta della bombola d'ossigeno. Gl intrusi, rimasti sorpresi dalla reazione della coppia, hanno reagito con una violenza inaudita,sulla testa Renzo. L'uomo è stato salvato dalla moglie, 81 anni, che ha guidato fino al pronto soccorso più vicino.