“Occhio, potrebbero essere coinvolte altre persone molto, ma molto famose”. Così Barbara d’Urso, durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 22 settembre, commenta gli articoli usciti su diversi giornali che riportano il possibile coinvolgimento in una setta di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.



I due concorrenti del GF Vip, ex fidanzati, durante la notte di lunedì 21 settembre si sono presi un po’ di tempo insieme per ripensare ad alcuni momenti passati, estremamente dolorosi, compresa la morte di un loro amico comune.



A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso mostra la clip del Grande Fratello Vip e poi commenta: “Adua parla di una persona che poi si è suicidata. Persona che sembra facente parte di una setta, o così la chiamano alcuni giornali”.



“C’è un’altra persona di cui non farò mai il nome che mi ha raccontato che era in una situazione analoga”, commenta Barbara d’Urso. “Sono scioccata”.