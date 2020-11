Barbara d'Urso: "Diego Armando Maradona è morto"

"Abbiamo chiamato Cristiana Sinagra, la mamma del figlio Diego Armando Jr e ce l'ha confermato:è realmente morto".in diretta a Pomeriggio Cinque conferma la morte del campione argentino, mercoledì 25 novembre.Maradona, che di recente aveva subito un intervento, ha avuto unnella sua casa nella zona del Tigre, in Argentina, ed è morto all'età di 60 anni. "Nunzia, la nuora di Maradona, è in casa in questo momento con i suoi due nipotini,", aggiunge la conduttrice di Canale 5, che nel corso della trasmissione si dedica al Diez argentino.