Barbara d'Urso come Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada

"Ogni anno ci divertiamo a fare un promo un po' particolare, anche ironico, io amo prendermi in giro. L'anno scorso ero diventata Wonder Woman , quest'anno abbiamo scelto una scena cult".presenta ai telespettatori diil promo della nuova stagione di Live - Non è la d'Urso E così nello spot vediamo Barbara d’Urso trasformarsi nella più temuta direttrice di sempre di una rivista di moda: Miranda Priestly del film Il diavolo veste Prada. Con sguardo severo e i caratteristici capelli argentati, la padrona di casa della domenica sera di Canale 5 invita il pubblico a seguire la terza edizione di Live-Non è la d'Urso. L’appuntamento con il programma targato Videonews è per, in prime-time su Canale 5.