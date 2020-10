Lunedì 13 ottobre l'autista di un autobus di Bologna, Vincenzo, era intervenuto aper raccontare l'aggressione subita da due giovani passeggeri, in seguito a un acceso confronto nato dopo aver pizzicato uno dei due ragazzi a fumare dentro il veicolo. A un giorno di distanza arriva la replica della coppia, che nella trasmissione di Barbara d'Urso racconta una versione totalmente diversa. "La nostra parola conta tanto quanto quella dell'autista, ma noi abbiamo le registrazioni - spiegano i ragazzi - sosteneva che io in passato avessi fumato altro, ma non è così. Io non avevo mai visto questo autista prima".