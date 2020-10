Continuano a tenere banco le recenti rivelazioni di Guenda Goria, che durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ha rivelato l'identità del suo nuovo amore, Telemaco. Ma la situazione dell'uomo, ancora legalmente sposato anche se separato e di diversi anni più grande rispetto alla ragazza, non sembra affatto facile.



"L'ho conosciuto, ha confermato la storia ed è una persona molto bene", commenta a Pomeriggio Cinque Roberto Alessi, al quale Telemaco ha recentemente rilasciato un'intervista. Ma non è tutto, perché il giornalista spiega che l'uomo potrebbe avere "un ripensamento" dopo alcune rilelazioni dell'ex moglie.

Nel salotto di Pomeriggio Cinque interviene anche il padre di Guenda, Amedeo Goria: "Il mondo va avanti, la differenza di età non è rilevante. Sicuramente può essere che questa storia non parte in maniera facile, ma spero solo che non soffra per amore, a me interessa la felicità di mia figlia".

