chiarisce le parole da lui utilizzate per definire la figlia Guenda Goria. Nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 ottobre, Guenda Goria ha commentato un’intervista rilasciata dal padre Amedeo in cui aveva definito la figlia bipolare: "Ho un papà molto particolare che amo tanto. Forse si è senttio ferito per qualcosa che ho detto qui.Io credo che da un papà questi attacchi non sono belli".“Io ho rilasciato solo due interviste. Per non elogiare sempre Guenda, ho provato a tirar fuori le spigolosità del suo carattere, da un lato è tenera dall’altra sa essere molto dura. Tante volte lei mi attacca.”, è la spiegazione del giornalista sportivo per spiegare l'accaduto.