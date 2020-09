Alex Fiumara: "Soleil Sorge ha chiamato i paparazzi"

"Confermo che Soleil ha chiamato i paparazzi, ne sono sicuro al cento per cento e ho le prove: i messaggi scambiati tra Soleil e il fotografo che ho messo a disposizione per fare questo servizio"., ospite a, sostiene di esser stato contattato daper farsi fotografare in compagnia di"Non deve passare il messaggio che io ce l'ho con lei perché mi ha chiamato, assolutamente", spiega il fotografo, "ma ce l'ho con il personaggio, perché lei ha dichiarato che prende le distanze dal gossip ma: lei ha fatto di tutto per farsi fare queste foto che sono uscite".