Aereo caduto nel Tevere, la madre del 23enne morto: "Voglio la verità"

Vogliono la verità i genitori di, l'allievo pilota 23enne morto a maggio scorso nello schianto di, non distante dall'Aeroporto dell'Urbe, a Roma.la testimonianza della famiglia che non conosce ancora con precisione ladell'incidente. "Cerchiamo qualcuno che ha visto quanto accaduto", è l'appello del padre Mario. "Non si capisce come è successo" racconta la madre Franca che precisa, "Abbiamo saputo dell'incidente dal web, nessuno ci ha avvisato"."Dopo quattro mesi non sappiamo la verità, scriveteci" le accorate parole della sorella di Daniele ai telespettatori.