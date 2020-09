Adua Del Vesco e "l'istigazione a suicidio"

Condividi

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno “scoperchiato il vaso di Pandora”, raccontando il “clima inquietante” di una situazione in cui erano vittime inconsapevoli.



Pomeriggio 5 con un servizio torna sul tema delle rivelazioni al Grande Fratello Vip di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ex fidanzati che in questi giorni si stanno chiarendo dentro la Casa, dopo aver passato un periodo accanto a persone evidentemente non salutari.



La conduttrice di Pomeriggio 5 mostra diverse clip in cui i due concorrenti si confidano e ricordano un amico comune scomparso a inizio anno: “È stato suicidio, ma per me è stata istigazione a suidicio”, dice Adua. “Io vorrei giustizia”.



“Alcuni giornali parlano di setta, io non lo so”, commenta Barbara d’Urso. “Ma comunque noi continueremo a seguire la vicenda”.