Abruzzo, Marco Marsilio: "Non è una sfida al governo"

"Ho anticipato di due giorni perché non sono due giorni qualunque: sono il ponte dell'Immacolata, per un commerciante fanno la differenza. A fronte di un miglioramento dei dati e dei numeri, ho preso questa decisione". In collegamento con Pomeriggio Cinque il presidente della regionespiega perché ha anticipato di due giorni il passaggio della regione dalla zona rossa a quella arancione."Il governo vuole impugnare la mia decisione nel giorno stesso in cui ci sarebbe il via libera stesso dell'esecutivo", aggiunge Marsilio, "io non l'ho voluto mai sfidare, ho sempre collaborato, in particolare con il ministro Speranza: sono lo stesso che ha chiuso la regione con netto anticipo".