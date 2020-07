Vladimir Luxuria: “Quando ballai con le Spice Girls al Muccassassina”

Attivista per i diritti delle persone lgbt+, parlamentare, concorrente di reality, opinionista tv, direttrice artistica di serate e festival cinematografici: difficile trovare una definizione breve per raccontare la vita diIntervistata da Elena Mariani, autrice di Mediaset Play Cult , Vladimir Luxuria ci accompagna in un viaggio temporale che inizia nell’Italia degli anni ’90, quando al Muccassassina di Roma ballavano lee passava a salutare Rupert Everett.Proprio in quel periodo Vladimir Luxuria diventa ospite frequente del, per parlare - per la prima volta in un importante salotto tv - di drag queen, travestitismo e transessualità. Anche con i, che il pubblico rivedrà anni dopo ospiti dei reality dove Vladimir gareggiava (L'isola dei Famosi e Grande Fratello).Com’è essere un personaggio simbolo e parlare a nome di una comunità? Com’è cambiata lain questi 30 anni? Cosa significa essere opinionista tv? Di tutto questo ci parla Vladimir Luxuria, nel video in alto.