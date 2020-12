Una poltrona per due in streaming

va in onda giovedì 24 dicembre in prima serata su Italia 1 dalle 21.20, ed è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.Sarà la diciassettesima volta che Una poltrona per due verrà trasmesso su Italia 1 la vigilia di Natale: la prima volta fu nel 1998. Il film cult di Natale, uscito nel 1984, è andato la prima volta in onda in Italia su Canale 5 il 9 aprile 1986, e tre anni più tardi è passato su Italia, il 25 dicembre 1989.La coppia composta daedha reso celebre il film, ma non erano loro le prime scelte del regista: scopri tutte le curiosità sul film nel nostro video Play Cult Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d'assalto, bianco, con un nero spiantato. Diretto nel 1983, nel cast ci sono anche Ralph Bellamy, Jamie Lee Curtis, James Belushi, Don Ameche e Paul Gleason.