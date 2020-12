SERIE TV Una mamma per amica, la trama del 27 dicembre Il 27 dicembre su La5 la seconda puntata della serie "Una mamma per amica - Di nuovo insieme"

Il 27 dicembre va in onda in prima serata su La5 la seconda puntata di Una mamma per amica - Di nuovo insieme, intitolata Primavera. Ecco la trama.



Una mamma per amica - Di nuovo insieme, la trama di Primavera

Le difficoltà di Rory crescono, sia in amore, con la storia segreta con Logan, sia sul lavoro, perché le cose non vanno esattamente come Rory aveva sognato. Intanto, Loreali ed Emily scoprono diverse cose sul loro rapporto facendo terapia insieme.



Una mamma per amica - Di nuovo insieme, il cast

Oltre a Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel, tutto il cast principale e secondario ha ripreso i propri ruoli (eccetto Edward Herrmann, Richard Gilmore, mancato nel 2014), tra cui le superstar Melissa McCarthy (Mike & Molly, Le amiche della sposa, Copia originale) e Milo Ventimiglia (This Is Us). Inoltre, cameo di Paul Anka e guest come Dan Bucatinsky, Julia Goldani Telles, Peter Krause, Thurston Moore e Kim Gordon dei Sonic Youth. Nel revival restano i tratti peculiari del serial: dialoghi veloci e serrati tra i personaggi, riferimenti alla cultura pop, alla musica, al cinema e uno humour molto particolare, che ha procurato molti consensi al titolo. In Una mamma per amica, come nei quattro nuovi episodi, la musica svolge il doppio ruolo di colonna sonora e di tema tra i fondamentali nella vita dei vari personaggi. Nel 2002, infatti, l’album di 24 pezzi Our Little Corner of the World: Music from Gilmore Girls era stato accolto da critiche entusiastiche.

Una mamma per amica - Di nuovo insieme, la trama della nuova stagione

(ATTENZIONE: SPOILER SULLA TRAMA E SUL FINALE) Rory, giornalista freelance, dopo aver lasciato il suo appartamento di New York ad amici, si è trasferita a Londra. Nella capitale inglese, Rory si vede con Logan e lavora a un libro per l'eccentrica Naomi. I due hanno una relazione aperta: lui è fidanzato e Rory fa coppia con Paul. Quando Naomi la licenzia e la fidanzata di Logan si trasferisce, Rory riflette sulla sua carriera e sulla sua vita sentimentale. Sarà l’incontro con Jess (Milo Ventimiglia) a incoraggiarla a scrivere, con sua madre Emily, un suo libro sulla sua vita.



Emily è addolorata per la morte del marito Richard e Lorelai si sente persa per la morte del padre, ma anche per le brillanti carriere dei suoi soci in affari e per la sua relazione con Luke. I due, che si frequentano da oltre dieci anni, prendono in considerazione una maternità surrogata e si recano in una clinica per la fertilità. Alla fine, dopo aver litigato con Rory, Lorelai sale sul Pacific Crest Trail per dimenticare i problemi.



Emily, accettata la morte del marito, vende casa e si trasferisce a Nantucket, single e indipendente per la prima volta nella vita. Lorelai torna dal suo viaggio, si riconcilia con Emily e Rory e chiede a Luke di sposarla. Rory fa visita al padre Christopher per informarlo del matrimonio e gli chiede perché abbia permesso a Lorelai di crescerla da single. Luke e Lorelai si sposano nel gazebo e, nella scena finale, Rory rivela a Lorelai di essere incinta.

Una mamma per amica - Di nuovo insieme, i personaggi

Lorelai Gilmore

L’abbiamo incontrata direttrice dell’Indipendence Inn e l’abbiamo lasciata proprietaria del Dragonfly Inn. Mamma di Rory a soli 16 anni e rapporto con i genitori problematico. Nel corso delle stagioni ha avuto diversi fidanzati, fino al colpo di fulmine per il suo barista di fiducia Luke. In un momento di pausa fra i due, Lorelai sposa Christopher (padre di Rory) a Parigi, per poi tornare da Luke.



Rory Gilmore

È la figlia perfettina di Lorelai, studentessa della Chilton e poi di Yale, che sogna di diventare una giornalista. Nonostante gli atteggiamenti stucchevoli è il personaggio che più si è più evoluto. Ha deluso la madre, i nonni, a volte gli amici e, soprattutto, sé stessa. Forse non è così in gamba come tutti credevano, ma questo la rende una persona normale. Ha avuto una lunga storia con Dean, poi lasciato per Jess. Infine ha incontrato Logan, che le ha chiesto di sposarlo, ma ha rifiutato.



Sookie St. James

Cuoca presso l’albergo diretto da Lorelai, della quale è anche la migliore amica, è diventata sua socia nella gestione del Drangonfly. È sposata con Jackson e ha due (quasi tre) figli.



Lane Kim

Lane è una delle migliori amiche di Rory: di origini coreane, ha una mamma opprimente e bigotta. Si ribella alla situazione fondando un gruppo rock e scappando di casa. Sposa Zach e hanno due gemelli (che, nel revival hanno nove anni).



Luke Danes

È proprietario di una tavola calda ed è grande amico di Lorelai. Il rapporto tra i due diventerà un amore con la A maiuscola. Luke è un tipo scontroso e burbero, ma dal cuore d’oro. Quando scoprirà di avere una figlia, April, dimostrerà di essere un ottimo padre.



Emily Gilmore

La mamma di Lorelai è snob, ipercritica, esigente, viziata e ha un brutto rapporto con la figlia. Nel corso delle stagioni subirà una vera e propria trasformazione e conquisterà un posto nel cuore dei fan, diventando uno dei personaggi più simpatici e moderni dell’intera storia.



Richard Gilmore

Padre di Lorelai, un manager assicurativo che ha a cuore il futuro della nipote e che asseconda in tutto la moglie. L’attore che lo interpretava è tristemente venuto a mancare nel 2014.



Paris Geller

Inizialmente rivale di Rory, diventerà sua buona amica e una figura che, nonostante il caratteraccio, si è fatta amare dal pubblico. Indecisa sulle proprie scelte scolastiche e amorose.



Dean Forester

Il primo amore (di Rory) non si scorda mai. E Dean resta indimenticabile. Dolce, premuroso, innamoratissimo e, soprattutto, bello. La sua storia con Rory naufraga per colpa di Jess e Dean, che finirà per sposarsi con un’altra, tradirà la moglie proprio con Rory.



Jess Mariano

Nipote di Luke e sembra il classico bad boy, anche se in realtà è gentile e pure intelligente. Per lui, Rory lascerà Dean, anche se le cose tra i due non andranno a finire bene.



Logan Huntzberger

Logan è il terzo grande amore di Rory, ragazzo ricco e capriccioso che per amore saprà cambiare molto. Dopo un periodo di convivenza, chiede a Rory di sposarlo e, dopo il suo rifiuto, partirà per la California.

21 dicembre 2020