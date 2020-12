Una mamma per amica, le star nascoste della serie

Sono molti gli attori che, dopo aver interpretato un piccolo ruolo in Una mamma per amica, sono diventati protagonisti in altre serie tv., celebre per essere stata la perfida Sue Sylvester nella serie Glee, è presente nella prima stagione di Una mamma per amica nel ruolo di un’infermiera che si occupa del padre di Lorelai.Cosa preferireste tra Stars Hollow e Orange County?non ha avuto dubbi e ha optato per il mare della California. Nel 2002, l’attore entra a far parte del cast di Una mamma per amica nel ruolo di Dave Rygalski, fidanzato musicista di Lane Kim. Nel 2003 però ottiene la parte di diin., personaggio che ricoprirà fino alla conclusione della serie nel 2007.Nella terza stagione di Una mamma per amica, uno sconosciuto cerca di fare colpo su Lorelai durante un’asta. Quest’uomo misterioso ha il volto dell’attoreche, grazie al personaggio di Don Draper nella serie, ha vinto due Golden Globe e un Emmy.Nel 2006, l’attorerecitava nei panni di Raj, un amico di Rory che lavorava con lei al Yale Daily News. Solo tre anni dopo è diventato uno dei protagonisti della sitcom