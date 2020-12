Una mamma per amica, i fidanzati di Rory

Dal 20 dicembre in prima serata va in onda su La5 Una mamma per amica - Di nuovo insieme. Per la prima volta in prima visione in chiaro e per quattro domeniche di fila potremo scoprire le ultime avventure di Rory e Lorelai.



Per l'occasione, ripercorriamo tutti i fidanzati di Rory nelle serie precedenti, che ricompariranno in vesti diverse in questi quattro speciali appuntamenti.



Dean Forester

Il primo amore di Rory. Arriva a Stars Hollow da Chicago, inizia a lavorare nel negozio di Taylor e proprio lì ci sarà il primo bacio di Rory. Dolce, premuroso, innamoratissimo e, soprattutto, bello. La sua storia con Rory naufraga per colpa di Jess.



Jess Mariano

Nipote di Luke, arriva a Stars Hollow durante la seconda stagione della serie, perché la sorella di Luke non può occuparsene e inizia a vivere con lo zio. Sembra il classico bad boy, anche se in realtà è gentile e molto intelligente. Nel suo secondo incontro con Rory, le ruberà un libro per "mettere delle note". Per lui, Rory lascerà Dean, anche se le cose tra i due non andranno a finire bene.



Logan Huntzberger

Logan è il terzo grande amore di Rory, ragazzo ricco e capriccioso che per amore saprà cambiare molto. Dopo un periodo di convivenza, chiede a Rory di sposarlo e, dopo il suo rifiuto, partirà per la California.



In che modo questi tre personaggi compariranno nella nuova stagione di Una mamma per amica? Appuntamento a domenica 20 dicembre su La 5 per scoprirlo.