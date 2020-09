Una mamma per amica compie 20 anni e torna su Italia 1

, a 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, torna in tv su Italia 1 , ogni mattina dalle 8.40 dal lunedì al venerdì, e in contemporanea streaming su Mediaset Play Le protagoniste sono la carismatica Lorelai Gilmore, eccentrica madre 32enne, e la figliaRory Gilmore. un'adolescente intelligente e brillante, legate non solo dalla parentela, ma anche e soprattutto da una fortissima amicizia. Le due donne abitano a Stars Hollow, immaginaria cittadina del Connecticut in cui vivono anche i genitori di Lorelai, Emily e Richard Gilmore, altolocati e borghesi, che litigano perennemente con figlia ribelle e anticonformista, mentre stravedono per la nipote Rory. Nel cast ci sono Lauren Graham, Alexis Bledel, Melissa McCarthy, Scott Patterson, Kelly Bishop, Edward Herrmann.