Uan, Five, Tenerone: come sono nati i pupazzi cult della nostra infanzia

A Premiatissima c’era Five . A Bim Bum Bam la spalla dei telespettatori era Uan . A Ciao Ciao compariva. E poie tanti altri.Sonoimpiegati in decine di programmi storici di Mediaset, tutti realizzati dal. Nel video che potete vedere qui sopra l’autrice di Mediaset Play Cult Chiara Galeazzi intervista uno dei fondatori del Gruppo 80,, per capire com’è nato il sodalizio con Mediaset e come sono stati creati i perosnaggi che hanno animato le reti per decenni.Dal tempo impiegato per creare un personaggio dalla gommapiuma alla quantità diper poterlo animare e farlo parlare, Enrico Valenti ci porta alla scoperta dei segreti dei celebri pupazzi. E ci racconta anche di quelli che non sono mai finiti davanti alla telecamera. Come quel pene (con il tanga) commissionato, ma mai andato in onda.