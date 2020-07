Quando Alessia Marcuzzi raccontava il suo primo calendario per Max

Nel 1998 Alessia Marcuzzi era una delle conduttrici più giovani e promettenti del panorama televisivo italiano. Dopo il successo di programmi amati come Colpo di Fulmine e Festivalbar, per la prima volta la conduttrice posava perIl calendario riscosse una fortuna incredibile con. Dodici scatti che vedono protagonista Alessia Marcuzzi sullo sfondo di scenari naturali come cascate e piante tropicali.Nel video cult che trovate qui sopra,raccoglie delle opinioni durante la serata di presentazione del calendario. Tra gli intervistati ancheche dichiarano: "Le foto di nudo non scandalizzano più nessuno, neanche noi".Qui sotto, ripercorriamodai primi programmi ai giorni nostri.