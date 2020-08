Patty Pravo, morto l'ex marito Gordon Faggetter

a Roma. Ex batterista del gruppo inglese Cyan Three è stato legato: i due si sarebbero sposati nel 1968 in Inghilterra, ma i documenti per l'ufficialità in Italia non sarebbero mai arrivati.Patty e Gordon si conoscono nel 1966 a Roma, quando i Cyan Three vengono scelti perdella cantante veneta. Gordon continua poi la sua carriera esibendosi con Mia Martini e dedicandosi anche alla pittura, che lo porta a disegnare le copertine dei dischi di alcuni artisti italiani, come Francesco De Gregori. Nel video qui in alto, rivediamo l'esibizione di Patty Pravo a Festivalbar 1997 dal nostro archivio Play Cult