Loredana Bertè, la regina del rock italiano compie 70 anni

compie 70 anni il 20 settembre. Nata nel 1950 a Bagnara Calabra, la regina del rock italiano è ritenuta una delle interpreti più poliedriche del nostro paese. Donna dal temperamento complesso ma autentico, ha fatto della provocazione uno stile di vita tanto chel’aveva soprannominata il pettirosso da combattimento, poi diventato un album col titolo omonimo nel 1997.In oltre 40 anni di carriera la signora del rock ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo. Nei primi anni di carriera ha interpretato hit entrate poi nella storia della musica italiana, come Sei Bellissima, E la luna Bussò e Non sono una signora.e ha fatto parlare di sé anche lontano dal palcoscenico, per il matrimonio con il tennista Bjön Borg, l’amicizia con Andy Warhol e la prematura scomparsa dell’amata Mimì, la sorellamorta nel maggio del ’95.Nel video qui in alto, rivediamo la sua esibizione del nostro archivio Play Cult , rivediamo la sua esibizione a Festivalbar nel 1982 con Non sono una signora.