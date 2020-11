L'album T'appartengo di Ambra Angiolini compie 26 anni

T'appartengo ed io ci tengoE se prometto poi mantengoM'appartieni e se ci tieniTu prometti e poi mantieniPrometto, promettiL'album, che ha lo stesso titolo della famosa canzone, compie 26 anni: l'11 novembre 1994 l'etichetta discografica RTI pubblica il primo album di, star indiscussa die ora attrice affermata.Con la pubblicazione del singolo omonimo nello stesso anno, l'album è arrivato aldegli album più venduti in Italia, ottenendo benIn seguito a questo successo, il disco viene pubblicato anche in lingua castigliana, intitolato Te pertenezco. Per festeggiare l'anniversario, rivediamo quando Ambra presenta in anteprima il singolo "T'appartengo" a Non è la Rai, due mesi prima dell'uscita dell'album.