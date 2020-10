, autore e disegnatore del manga Orange Road, tradotto in Italia È quasi magia Johnny,il 6 ottobre 2020, dopo una lunga malattia. I familiari ne hanno dato notizia sul sito dell'autore il 12 ottobre, dopo il funerale.I 48 episodi del cartone animato tratto da È quasi magia Johnny sono andati in onda su Italia 1 dal 24 gennaio al 28 maggio 1989, ottenendo un grande successo di pubblico e diventando uno degli anime più amati in Italia. Per commemorare l'autore, riascoltiamo la sigla illustrata del cartone animato su Play Cult