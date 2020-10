"Io, Ugo Tognazzi", il tributo di Cine34 a 30 anni dalla scomparsa

A 30 anni dalla scomparsa,dedicandogli la giornata di, con una maratona di undici film intitolata Io, Ugo Tognazzi, al via dalle ore 6 del mattino fino a notte inoltrata, non stop.Cremonese, tombeur de femmes, grande amico di Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Marco Ferreri, Luciano Salce e Mario Monicelli, Tognazzi amava provocare, impazziva per la cucina e il cibo, e adorava il tennis. Celeberrimi i suoi banchetti e tornei nelle case di Velletri e Torvaianica, dove si celebrava, nella lunga carriera Tognazzi ha vinto il David di Donatello per L'immorale, La Califfa e Amici miei. Per La tragedia di un uomo ridicolo, a Cannes. Per I mostri e Il fischio al naso, la Grolla d'oro. Per Una storia moderna - L'ape regina, Io la conoscevo bene e La bambolona, tre Nastro d'argento.L’omaggio a uno dei mattatori della commedia all'italiana prevede la messa in onda di: Arrivederci e grazie, La mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, La grande abbuffata, I viaggiatori della sera, I giorni del Commissario Ambrosio, Sissignore! In nome del Popolo Italiano, L'anatra all'arancia, Romanzo popolare, I mostri, Cattivi pensieri. Una sintesi delloUgo Tognazzi: che fenomeno! è in onda dopo I mostri.