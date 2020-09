I 35 anni di Super Mario Bros

Condividi

Il 13 settembre 1985 esce nei negozi in Giappone Super Mario Bros, videogioco a piattaforme di Nintendo. È l’erede del titolo arcade Mario Bros del 1983 e ha da subito un successo incredibile: si stima che abbia venduto più di 40 milioni di copie nel mondo, primato che sarà superato solo da Wii Sports nel 2009.



L’idraulico (e la musichetta del primo livello) diventa così popolare che Nintendo trasforma il gioco in una saga. In questi 35 anni abbiamo visto Mario alle prese con diverse situazioni, dalle auto al tennis. Viene anche prodotto un film.



Nel video in alto, scopriamo 10 curiosità sul personaggio.