Giuni Russo Story su Rete4 e in streaming

Una serata nel segno di Giuni Russo, per ricordare un'artista sensibile, poliedrica e caratterizzata da una voce davvero unica. Lunedì 5 ottobre in seconda serata su Rete 4 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play, è possibile rivivere la vita e la carriera della cantautrice attraverso interviste, curiosità, filmati e ovviamente le sue canzoni: come dimenticare, ad esempio, Alghero, Sere d'agosto, Mediterranea e soprattutto Un'estate al mare. Con quest’ultimo brano, scritto da Franco Battiato, nel 1982 Giuni Russo raggiunge le vette delle classifiche, ricevendo diversi premi e diventando un’intramontabile hit estiva.



In attesa del documentario Giuni Russo Story, riviviamo dunque il suo grande successo nell'esibizione a Popcorn.