Elisa di Rivombrosa, la quarta puntata in streaming

La quarta puntata della prima stagione diva in ondaalle 14.20 su Canale 5 ed disponibile in streaming in contemporanea con la diretta televisiva e on demand sul portale Mediaset Play . In questo episodio, Elisa viene scarcerata: Giulio è rimasto colpito dalla intercessione di Fabrizio per lei ed è sicuro che l'amico abbia perso la testa per lei.Un amore profondo, capace di abbattere ogni barriera e superare qualunque ostacolo pur di riuscire a realizzarsi in ogni sua forma. Stiamo parlando di Elisa di Rivombrosa, la fiction che racconta le vicende di una ragazza, dalle umili origini, interpretata da Vittoria Puccini, capace di conquistare il cuore di Fabrizio Ristori, interpretato da Alessandro Preziosi.La serie tv, composta da due stagioni più uno spin-off, è andata in onda su Canale 5 a partire dal 2003, ed è tornata in replica dal 20 giugno 2020. Nel video qui sopra il cast della serie tv.