Buon Compleanno Canale 5, 40 anni di storia della tv

La storia di Canale 5 inizia con Telemilanocavo, una televisione locale che iniziò a trasmettere nel 1974, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che liberalizzava le trasmissioni televisive via cavo. Nel 1976 l’emittente viene acquistata da Silvio Berlusconi, e viene ribattezzata Telemilano58.



Nel 1980 nasce Canale 5, inizialmente unione di cinque emittenti del Nord Italia (Telemilano58, TeleEmiliaRomagna, TeleTorino, VideoVeneto e A&G Television). L'11 novembre 1980 il marchio di Canale 5 sostituisce definitivamente quello di Canale 10 in tutta l'Italia (questa è la data ufficiale di inizio trasmissioni del nuovo canale nazionale).



Fin dai primi anni, Canale 5 si impone nella nuova competitività della scena televisiva. Alcuni volti diventarono fondamentali per la crescita della tv commerciale e per l'affetto del pubblico: da Loretta Goggi a Corrado fino a Mike Bongiorno, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Nel video che trovate qui sopra, la coppia comica racconta del passaggio alle reti Mediaset a Buon Compleanno Canale 5 nel 1990.