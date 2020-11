Addio a Gigi Proietti

è scomparso il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno. L'attore, regista e drammaturgo è morto per, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana.Nato a Roma il 2 novembre 1940, si appassiona al teatro giovanissimo, un amore per il palcoscenico che non si spegnerà mai nei suoi 52 anni di carriera. Successi in teatro ma anche in tv e al cinema: tra gli anni settanta e gli anni ottanta è protagonista di varietà di successo come. Verso la fine degli anni settanta apre il, formando famosi attori come Flavio Insinna, Chiara Noschese, Giorgio Tirabassi, Enrico Brignano, Massimo Wertmüller, Paola Tiziana Cruciani, Francesca Reggiani e molti altri.Nel 1976 raggiunge la consacrazione cinematografica con, un vero e proprio cult del cinema italiano. A partire dagli anni novanta è protagonista di numerose serie televisive di successo, tra le quali. Tra le sue ultime interpretazioni, ricordiamo quella di Mangiafuoco nel filmdiretta da Matteo Garrone.Nel video qui sopra, rivediamo Gigi Proietti quando ritirò ilnel 1996 proprio per la sua interpretazione ne Il Maresciallo Rocca.