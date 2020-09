Al via i nuovi formati di trasmissione

Condividi

A partire dal prossimo Gennaio 2021 comincia la transizione che porterà la TV digitale a rinnovarsi per offrire ancora più qualità video, più offerta e contenuti oltre che una migliore esperienza di visione su tutte le tecnologie trasmissive: satellite, digitale terrestre e IP.



I canali televisivi verranno trasmessi con nuovi formati e tecnologie che garantiranno la migliore qualità di visione possibile, portando l’offerta gratuita verso trasmissioni in alta qualità compreso HD e fino ad arrivare alla ultra alta definizione (UHD 4K). Non solo, grazie alle nuove tecnologie di trasmissione e ricezione via internet (IP) l’offerta gratuita on demand renderà disponibile a tutti una grandissima scelta di contenuti da vedere quando vuoi nella massima qualità, direttamente sul televisore di casa.



Come è avvenuto fra il 2008 e il 2012, questa transizione tecnologica è prevista per legge sul digitale terrestre e tutti gli editori televisivi si dovranno adeguare ad una transizione che prevede diverse tappe e ha l’obiettivo di modernizzare il sistema televisivo italiano rendendolo più efficiente e consentendo di offrire la migliore qualità trasmissiva.



Per questo Mediaset ha deciso di adeguare la propria offerta su tutte le piattaforme trasmissive e avviare questa transizione secondo le tappe previste di seguito.



Questa pagina verrà progressivamente aggiornata per fornire tutte le informazioni necessarie ai telespettatori.