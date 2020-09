Votazioni, l'informazione di Mediaset

Lunedì 21 e martedì 22 settembre l’informazione Mediaset dedica speciali, edizioni straordinarie e approfondimenti alle consultazioni referendarie, alle elezioni regionali in Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, alle comunali e alle supplettive del Senato in Sardegna e Veneto.

Lunedì 21 settembre, oltre al notiziario web e mobile costantemente aggiornato sul sito e sull’app, Tgcom24, in collaborazione con Newsmediaset, produce e fornisce per tutta la giornata gli sviluppi delle votazioni fino ai risultati definitivi.



La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti:

• Retequattro

Dalle ore 14.50 alle ore 18.50 Nicola Porro conduce “Quarta Repubblica – Speciale al voto” trasmesso in simulcast su Tgcom24; analisi del voto a cura di Tecnè

a seguire, l’edizione del Tg4 delle 18.55 in edizione straordinaria fino alle ore 20.00

- Alle ore 21.30, torna “Quarta Repubblica” che si allunga fino alle 2 di notte



• Italia 1

Alle ore 18.30 l’edizione di Studio Aperto



• Canale 5

Alle ore 20.00, edizione della sera di “Tg5”



Martedì 22 settembre:

• Canale 5

Dalle ore 6.00 alle ore 8.00 “Speciale Tg5 – Prima pagina”

- Alle ore 8.45 Francesco Vecchi conduce “Mattino cinque – speciale elezioni”.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE