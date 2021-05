Serena Marchese ospite a Verissimo sabato 15 maggio

Condividi

Serena Marchese è ospite a Verissimo nella puntata di sabato 13 maggio, in onda dalle 15 su Canale 5. La ballerina 21enne siciliana, eliminata durante l'ottava puntata serale di Amici, parlerà della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi.



"Ciao a tutti, grazie infinitamente per il supporto e per l’affetto che ho ricevuto. Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata", ha scritto su Instagram dopo esser uscita dal programma, "spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre, vi adoro. Grazie, grazie, grazie: ho il cuore che mi scoppia di gioia".